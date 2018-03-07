Сверхпрочный зонд NASA Parker отправит имена всех желающих на Солнце
На офсайте NASA начата регистрация добровольцев для полета к Солнцу. К светилу на зонде Parker Solar Probe по ряду технических причин отправятся не сами люди, а их имена. Оставлять заявки можно до 27 апреля.
Отправка Parker Solar Probe запланирована на 31 июля 2018 года. Космические аппарат имеет размер легкового автомобиля. Он должен приблизиться к Солнцу на 6,4 миллиона километров, чтобы проанализировать воздействие плазмы и магнитных полей на солнечный ветер. Кроме этого, зонд измерит его ускорение. Приборы Parker Solar Probe покрыты углеродным щитом более 10 сантиметров. По словам ученых, аппарат выдержит высокие температуры. На пути к Солнцу зонд должен разогнаться до 700 тысяч километров в час.
По словам координатора проекта, данный космический корабль является «фантастическим, самым быстрым и горячим». Он позволит передать на Землю данные о Солнце и процессах, происходящих на нем.
Parker Solar Probe получил название в есть астрофизика Евгения Паркера. В 1950-х годах он ввел понятие солнечного ветра.
Отправка Parker Solar Probe запланирована на 31 июля 2018 года. Космические аппарат имеет размер легкового автомобиля. Он должен приблизиться к Солнцу на 6,4 миллиона километров, чтобы проанализировать воздействие плазмы и магнитных полей на солнечный ветер. Кроме этого, зонд измерит его ускорение. Приборы Parker Solar Probe покрыты углеродным щитом более 10 сантиметров. По словам ученых, аппарат выдержит высокие температуры. На пути к Солнцу зонд должен разогнаться до 700 тысяч километров в час.
По словам координатора проекта, данный космический корабль является «фантастическим, самым быстрым и горячим». Он позволит передать на Землю данные о Солнце и процессах, происходящих на нем.
Parker Solar Probe получил название в есть астрофизика Евгения Паркера. В 1950-х годах он ввел понятие солнечного ветра.
Автор: Валерия Орлова