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Сверхпрочный зонд NASA Parker отправит имена всех желающих на Солнце
На офсайте NASA начата регистрация добровольцев для полета к Солнцу. К светилу на зонде Parker Solar Probe по ряду технических причин отправятся не сами люди, а их имена. Оставлять заявки можно до 27 апреля.
Сверхпрочный зонд NASA Parker отправит имена всех желающих на Солнце

Отправка Parker Solar Probe запланирована на 31 июля 2018 года. Космические аппарат имеет размер легкового автомобиля. Он должен приблизиться к Солнцу на 6,4 миллиона километров, чтобы проанализировать воздействие плазмы и магнитных полей на солнечный ветер. Кроме этого, зонд измерит его ускорение. Приборы Parker Solar Probe покрыты углеродным щитом более 10 сантиметров. По словам ученых, аппарат выдержит высокие температуры. На пути к Солнцу зонд должен разогнаться до 700 тысяч километров в час.

По словам координатора проекта, данный космический корабль является «фантастическим, самым быстрым и горячим». Он позволит передать на Землю данные о Солнце и процессах, происходящих на нем.

Parker Solar Probe получил название в есть астрофизика Евгения Паркера. В 1950-х годах он ввел понятие солнечного ветра.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 15:39
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