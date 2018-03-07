Ученые: Лазер помогает пришельцам скрываться от людей и зондов
Посредством использования специального лазера пришельцам удается успешно скрываться от людей, а также зондов. Такие предположения все чаще выдвигают уфологи, занимающиеся исследованием инопланетной жизни.
Долгие годы уфологи пытаются выяснить, почему до сих пор не удалось зафиксировать в космосе ни одного пришельца или даже четкого инопланетного корабля. При этом, считают “эксперты”, существует целый ряд доказательств того, что гуманоиды реальны. Однако современные зонды, изучающие космическое пространство, до сих пор не выявили, существуют ли признаки внеземной жизни если не в Солнечной системы, то по меньшей мере в пределах размещенных поблизости галактик.
В ходе анализа некоторых данных и наблюдений уфологи сделали заключение, что на самом деле оставаться незамеченными пришельцам помогает специальный мощный лазер. Благодаря столь инновационной маскировке ни один зонд не сможет выявить пришельца.
Ранее появились сведения о том, что инопланетяне-убийцы воспринимают человечество как эквивалент белок и оленей.
Долгие годы уфологи пытаются выяснить, почему до сих пор не удалось зафиксировать в космосе ни одного пришельца или даже четкого инопланетного корабля. При этом, считают “эксперты”, существует целый ряд доказательств того, что гуманоиды реальны. Однако современные зонды, изучающие космическое пространство, до сих пор не выявили, существуют ли признаки внеземной жизни если не в Солнечной системы, то по меньшей мере в пределах размещенных поблизости галактик.
В ходе анализа некоторых данных и наблюдений уфологи сделали заключение, что на самом деле оставаться незамеченными пришельцам помогает специальный мощный лазер. Благодаря столь инновационной маскировке ни один зонд не сможет выявить пришельца.
Ранее появились сведения о том, что инопланетяне-убийцы воспринимают человечество как эквивалент белок и оленей.
Автор: Марина Вебер