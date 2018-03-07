СМИ: В Чеченской республике разбился вертолет ФСБ РФ
В Чеченской республике разбился вертолет ФСБ РФ. По информации от местной прессы, в ходе инцидента могли погибнуть несколько человек.
Источники сообщили, что вертолет мог принадлежать одной из спецслужб. По предварительной информации, в результате крушения погибли минимум пять человек.
По данным местной прессы, инцидент произошел в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе. Официальное подтверждение данным о крушении вертолета пока обнародовано не было.
Источники сообщили, что вертолет мог принадлежать одной из спецслужб. По предварительной информации, в результате крушения погибли минимум пять человек.
По данным местной прессы, инцидент произошел в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе. Официальное подтверждение данным о крушении вертолета пока обнародовано не было.
Автор: Махов Артем