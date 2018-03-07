Источник: При крушении вертолёта в Чечне погибли 7 человек
В результате крушения вертолета, которое произошло в Чечне, погибли 7 человек. Воздушное судно принадлежало одной из спецслужб.
Крушение вертолета произошло в четверг, 7 марта, в дневное время. В момент инцидента на борту пребывали девять человек.
Причины случившегося уточняются.
Крушение вертолета произошло в четверг, 7 марта, в дневное время. В момент инцидента на борту пребывали девять человек.
Причины случившегося уточняются.
Автор: Валерия Орлова