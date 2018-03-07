В «Одноклассниках» запущены видеозвонки, управляемые искусственным интеллектом
В популярной соцсети «Одноклассники» запущены видеозвонки, управляемые искусственным интеллектом(ИИ). Данную информацию предоставляет пресс-служба ресурса.
Сообщается, что пользователям «Одноклассников» предоставляется возможность усовершенствованных видеозвонков в браузерах и мобильных приложениях. Видеосвязь осуществляется в чате или со страницы профиля друзей. Внедрение ИИ позволяет сокращать время соединения звонка и улучшать качество связи. В пресс-службе отметили, что за эти процессы и подбор оптимальных параметров отвечает нейросеть, которая способна динамически обучаться, а с каждым новым звонком данные показатели будут только возрастать.
Более того, усовершенствование коснулось и интерфейса видеозвонка. Теперь пользователи могут свернуть окно разговора в мини-плеер, при этом параллельно пользоваться другими разделами сайта соцсети в окне бразера или мобильного приложения.
Сообщается, что пользователям «Одноклассников» предоставляется возможность усовершенствованных видеозвонков в браузерах и мобильных приложениях. Видеосвязь осуществляется в чате или со страницы профиля друзей. Внедрение ИИ позволяет сокращать время соединения звонка и улучшать качество связи. В пресс-службе отметили, что за эти процессы и подбор оптимальных параметров отвечает нейросеть, которая способна динамически обучаться, а с каждым новым звонком данные показатели будут только возрастать.
Более того, усовершенствование коснулось и интерфейса видеозвонка. Теперь пользователи могут свернуть окно разговора в мини-плеер, при этом параллельно пользоваться другими разделами сайта соцсети в окне бразера или мобильного приложения.
Автор: Татьяна Свиридова