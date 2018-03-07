В России отзывают 3,3 тысячи седанов Chrysler и внедорожников Jeep
Компания ООО «ЭфСиЭй РУС», которая является официальным производителем Jeep и Chrysler в России, сообщила об отзыве 3,3 тысячи автомобилей. Речь идет о моделях Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300. Такими сведениями поделились в Росстандарте.
Сообщается, что причиной начала отзывной кампании стала возможная неисправность диодов, установленных в генераторы. Из-за циклических нагрузок они перегреваются. Это вызвано работой электрогидравлического усилителя рулевого управления. Если диоды выйдут из строя, то генератор перестанет вырабатывать необходимое количество электроэнергии. В результате у автомобиля может отказать двигатель.
В Росстандарте говорится, что неисправности чреваты коротким замыканием, которое будет сопровождаться сильным нагревом. В связи с этим увеличивается риск перегрева двигателей, находящихся рядом.
Под отзывную кампанию попали вышеназванные модели, проданные с 2010 по 2017 годы. Компания-производитель за свой счет заменит детали генераторы.
Сообщается, что причиной начала отзывной кампании стала возможная неисправность диодов, установленных в генераторы. Из-за циклических нагрузок они перегреваются. Это вызвано работой электрогидравлического усилителя рулевого управления. Если диоды выйдут из строя, то генератор перестанет вырабатывать необходимое количество электроэнергии. В результате у автомобиля может отказать двигатель.
В Росстандарте говорится, что неисправности чреваты коротким замыканием, которое будет сопровождаться сильным нагревом. В связи с этим увеличивается риск перегрева двигателей, находящихся рядом.
Под отзывную кампанию попали вышеназванные модели, проданные с 2010 по 2017 годы. Компания-производитель за свой счет заменит детали генераторы.
Автор: Валерия Орлова