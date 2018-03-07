В Market.homecredit.ru открылся предзаказ смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+
Представители интернет-магазина market.homecredit.ru сообщают об открытии предзаказа на флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+. Также покупатели смогут взять гаджеты в рассрочку благодаря банку Хоум Кредит.
Samsung Galaxy S9 и S9+ являются революционными девайсами благодаря способности снимать видео со сверхзамедлением (960 кадров в секунду) и делать яркие снимки в темноте. Кроме того, пользователи смогут создавать анимированные селфимоджи. Официальная дата начала продаж смартфонов в России – 16 марта. По словам директора департамента интернет-продаж Банка Хоум Кредит Богдана Шевченко, появление флагманской модели смартфона, традиционно, сопровождается большим интересом со стороны пользователей. Благодаря предложению финансового учреждения, покупателям нет необходимости стоять в длинных очередях. Отмечается, что приобретение в рассрочку гаджетов происходит без переплат.
Онлайн площадка Банка Хоум Кредит работает с лета прошлого года. На данный момент там представлены 26 тысяч товаров из категорий бытовой и компьютерной техники, телефонов, музыкальных инструментов и много другого. Для оформления кредита можно воспользоваться мобильными приложениями для iOS и Android.
Ранее сообщалось, что эксперты назвали главный изъян Samsung Galaxy S9. Им оказалось невозможность снимать видео разрешением 4К более пяти минут.
Samsung Galaxy S9 и S9+ являются революционными девайсами благодаря способности снимать видео со сверхзамедлением (960 кадров в секунду) и делать яркие снимки в темноте. Кроме того, пользователи смогут создавать анимированные селфимоджи. Официальная дата начала продаж смартфонов в России – 16 марта. По словам директора департамента интернет-продаж Банка Хоум Кредит Богдана Шевченко, появление флагманской модели смартфона, традиционно, сопровождается большим интересом со стороны пользователей. Благодаря предложению финансового учреждения, покупателям нет необходимости стоять в длинных очередях. Отмечается, что приобретение в рассрочку гаджетов происходит без переплат.
Онлайн площадка Банка Хоум Кредит работает с лета прошлого года. На данный момент там представлены 26 тысяч товаров из категорий бытовой и компьютерной техники, телефонов, музыкальных инструментов и много другого. Для оформления кредита можно воспользоваться мобильными приложениями для iOS и Android.
Ранее сообщалось, что эксперты назвали главный изъян Samsung Galaxy S9. Им оказалось невозможность снимать видео разрешением 4К более пяти минут.
Автор: Сергей Сидорин