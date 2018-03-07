Ученые NASA усомнились в открытии следов бактерий на Марсе
Ученые из NASA рассказали о сомнениях относительно обнаружения бактерий на поверхности Марса. По словам специалистов, микроскопические тела, которые были найдены в минувшем году, на самом деле могут представлять собой следы от пересыхания водоемов на Красной планете.
«Мы более детально изучили сведения о найденных объектах и пришли к выводу, что они действительно похожи на биологических существ. В то же время, они могут оказаться не испарившимися элементами жидкости в водоемах, которые ранее находились на поверхности Красной планеты», - рассказал Ашвин Васавада, являющийся руководителем миссии Curiosity.
В середине декабря минувшего года марсоход остановился на поверхности Марса рядом с одной из гор. Благодаря имеющимся на его борту сенсорам специалисты получили данные о структуре грунта, в котором находились объекты, напоминающие земные бактерии. В ходе исследований ученые пришли к выводу, что определить структуру найденных образцов можно будет только в будущем, когда первые колонисты доберутся до Красной планеты.
Рядом с местом обнаружения «бактерий» удалось найти и несколько темных бугорков, которые визуально напоминают отложения гипса. По словам ученых, подобные зоны присутствуют на Земле на дне крупных озер.
«Мы более детально изучили сведения о найденных объектах и пришли к выводу, что они действительно похожи на биологических существ. В то же время, они могут оказаться не испарившимися элементами жидкости в водоемах, которые ранее находились на поверхности Красной планеты», - рассказал Ашвин Васавада, являющийся руководителем миссии Curiosity.
В середине декабря минувшего года марсоход остановился на поверхности Марса рядом с одной из гор. Благодаря имеющимся на его борту сенсорам специалисты получили данные о структуре грунта, в котором находились объекты, напоминающие земные бактерии. В ходе исследований ученые пришли к выводу, что определить структуру найденных образцов можно будет только в будущем, когда первые колонисты доберутся до Красной планеты.
Рядом с местом обнаружения «бактерий» удалось найти и несколько темных бугорков, которые визуально напоминают отложения гипса. По словам ученых, подобные зоны присутствуют на Земле на дне крупных озер.
Автор: Махов Артем