Астрономы рассказали, каких магнитных бурь ждать в марте
Астрономы рассказали, какие магнитные бури ожидаются в течение марта 2018 года. Соответствующие сведения предоставляются представителями рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Как уточняют специалисты после проведенных исследований, возбужденная магнитосфера будет фиксироваться в этом месяце 15, 16, а также 17 и 21 числа. Кроме того, в такие дни, как 18, 22 и 26 марта, ожидаются незначительные магнитные бури. До этого слабая магнитная активность фиксировалась в прошлый раз лишь 19 февраля, а перед тем — 15 января, поэтому предстоящая магнитная буря окажется третьей с начала 2018 года.
По словам экспертов, магнитная активность в состоянии отражаться на системе управления космическими аппаратами и некоторых других аспектах. Что до человека, то во время вспышек на Солнце у особенно чувствительных личностей могут усиливаться головные боли, временно ухудшаться самочувствие и т.д, но эффект не должен являться долгосрочным.
Ранее научные работники предположили, что в не столь далеком будущем на Земле выкипит вся вода.
Как уточняют специалисты после проведенных исследований, возбужденная магнитосфера будет фиксироваться в этом месяце 15, 16, а также 17 и 21 числа. Кроме того, в такие дни, как 18, 22 и 26 марта, ожидаются незначительные магнитные бури. До этого слабая магнитная активность фиксировалась в прошлый раз лишь 19 февраля, а перед тем — 15 января, поэтому предстоящая магнитная буря окажется третьей с начала 2018 года.
По словам экспертов, магнитная активность в состоянии отражаться на системе управления космическими аппаратами и некоторых других аспектах. Что до человека, то во время вспышек на Солнце у особенно чувствительных личностей могут усиливаться головные боли, временно ухудшаться самочувствие и т.д, но эффект не должен являться долгосрочным.
Ранее научные работники предположили, что в не столь далеком будущем на Земле выкипит вся вода.
Автор: Марина Вебер