Владимир Этуш выругался, узнав о реакции Сети на рождение дочери у Виторгана
На своей странице в социальной сети супруга Владимира Этуша Елена рассказала о реакции актера, когда тот узнал о высказываниях в Сети по поводу рождения дочери у Эммануила Виторгана. Этуш крепко выругался.
Тем самым он высказал свое несогласие с пользователями и поддержал Виторгана и его жену. Прежде чем выругаться, Владимир Этуш задумался на несколько секунд. Девочка в семье у 78-летнего Эммануила Виторгана и его супруги Ирины родилась 26 февраля.
Ранее сообщалось, что Виторган жалеет о том, что не увидит дочь в полном расцвете.
Тем самым он высказал свое несогласие с пользователями и поддержал Виторгана и его жену. Прежде чем выругаться, Владимир Этуш задумался на несколько секунд. Девочка в семье у 78-летнего Эммануила Виторгана и его супруги Ирины родилась 26 февраля.
Ранее сообщалось, что Виторган жалеет о том, что не увидит дочь в полном расцвете.
Автор: Сергей Сидорин