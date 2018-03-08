Олег Майами раскрыл правду о расставании с Настей Ивлеевой
Известный певец Олег Майами рассказал об отношениях с Настей Ивлеевой, которая снялась в его клипе на песню «Если ты со мной». С момента релиза видео прошло уже несколько месяцев. Как рассказал Майами в ходе прямой трансляции в одной из социальных сетей, возлюбленные приняли решение расстаться.
После премьеры клипа поклонники начали подозревать, что певец завел роман с блогершей Настей Ивлеевой ради пиара. Майами опроверг эту информацию, заявив, что у него никогда не было «фальшивых» отношений. Он напомнил, как публично признавался Ивлеевой в любви.
Были и те поклонники, которые радовались за счастье возлюбленных. Майами не скрывает, что молодые люди идеально подходили друг другу. О причинах расставания артист предпочел не распространяться.
Сейчас певец нашел себе новую пассию. Своим фанатам он рассказал, что не является холостяком, но подробности раскрывать не стал.
После премьеры клипа поклонники начали подозревать, что певец завел роман с блогершей Настей Ивлеевой ради пиара. Майами опроверг эту информацию, заявив, что у него никогда не было «фальшивых» отношений. Он напомнил, как публично признавался Ивлеевой в любви.
Были и те поклонники, которые радовались за счастье возлюбленных. Майами не скрывает, что молодые люди идеально подходили друг другу. О причинах расставания артист предпочел не распространяться.
Сейчас певец нашел себе новую пассию. Своим фанатам он рассказал, что не является холостяком, но подробности раскрывать не стал.
Автор: Валерия Орлова