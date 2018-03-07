В Мурманской области под лед провалился мужчина на снегоходе
В Мурманской области мужчина на снегоходе провалился под лед. По информации от местных изданий, его тело обнаружили в примерно 40 метрах от транспортного средства.
Поисками мужчины занимались спасатели ПСП «Кировск». Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Зашеек. Местные издания сообщили, что в полынью провалился мужчина, приехавший на место на снегоходе, который в итоге остался на поверхности.
Водолазам пришлось обследовать территорию площадь в 900 квадратных метров на глубине в 5 метров. В итоге тело без явных признаков жизни удалось обнаружить. В настоящее время оно передано на медицинскую экспертизу. Более подробные сведения о происшествии пока обнародованы не были.
Поисками мужчины занимались спасатели ПСП «Кировск». Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Зашеек. Местные издания сообщили, что в полынью провалился мужчина, приехавший на место на снегоходе, который в итоге остался на поверхности.
Водолазам пришлось обследовать территорию площадь в 900 квадратных метров на глубине в 5 метров. В итоге тело без явных признаков жизни удалось обнаружить. В настоящее время оно передано на медицинскую экспертизу. Более подробные сведения о происшествии пока обнародованы не были.
Автор: Махов Артем