В Москве трехлетняя девочка попала в реанимацию с отравлением марихуаной
В экстренных службах сообщили, что в Москве трехлетняя девочка попала в реанимацию с отравлением марихуаной. В квартире, где она проживала, не было обнаружено следов алкоголя или наркотиков.
По месту жительства семьи ребенка правоохранители провели обыск. Было установлено, что в трехкомнатной квартире проживала семья из шести человек, в том числе четверо детей.
В квартире был порядок, а несовершеннолетние выглядели опрятно. В полиции отметили, что брат пострадавшей ранее отбывал наказание за распространение наркотиков. Как марихуана попала в организм девочки выяснится во время проведения следствия.
По месту жительства семьи ребенка правоохранители провели обыск. Было установлено, что в трехкомнатной квартире проживала семья из шести человек, в том числе четверо детей.
В квартире был порядок, а несовершеннолетние выглядели опрятно. В полиции отметили, что брат пострадавшей ранее отбывал наказание за распространение наркотиков. Как марихуана попала в организм девочки выяснится во время проведения следствия.
Автор: Сергей Сидорин