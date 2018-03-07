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В Крестовоздвиженском соборе Петербурга умер молодой прихожанин
В Крестовоздвиженском соборе, размещенном в Санкт-Петербурге, умер молодой прихожанин. По данным источников, внешних признаков насильственной смерти на теле парня обнаружить не удалось.

В Крестовоздвиженском соборе Петербурга умер молодой прихожанин

Согласно предоставленным источниками в органах правопорядка Петербурга сведениям, тело парня найдено во вторник, 6 марта. Труп находился в стенах храма Кирилла и Мефодия, размещенного в колокольне Крестовоздвиженского казачьего собора, что на Лиговском проспекте Северной столицы. Отмечается, что на вид покойному гражданину не более 35 лет. Первичный осмотр специалистами не позволил выявить на теле следов, указывающих на насильственный характер кончины.

Сотрудники МВД Центрального района Санкт-Петербурга активно пытаются разобраться в обстоятельствах смерти мужчины, и сейчас его тело направлено в морг для проведения полноценного осмотра и выяснения причин случившегося. Не уточняется, удалось ли установить личность покойного, но известно, что одет он был в болоньевую куртку и джинсы черного цвета.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 16:16
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