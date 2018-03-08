Ученые нашли способы борьбы с космической радиацией
Ученые из NASA и EKA изобрели новый способ борьбы с влиянием космической радиации на организм. По их словам, метод поможет освоить межпланетное пространство.
Отсутствие эффективного метода защиты от радиационного космического излучения является одной из основных преград для осуществления проектов колонизации. Над решением данной проблемы поработала группа ученых. Разработанный ими метод предполагает повышение устойчивости организма человека к космической радиации. Для этого придется модифицировать ДНК астронавтов, которое поможет их организму получить свойства, защищающие от радиационных излучений.
Ученые намерены попробовать определять людей, имеющих природную устойчивость к радиации. Чтобы еще больше увеличить этот показатель, добровольцам предложат принимать специальные лекарственные средства.
Отсутствие эффективного метода защиты от радиационного космического излучения является одной из основных преград для осуществления проектов колонизации. Над решением данной проблемы поработала группа ученых. Разработанный ими метод предполагает повышение устойчивости организма человека к космической радиации. Для этого придется модифицировать ДНК астронавтов, которое поможет их организму получить свойства, защищающие от радиационных излучений.
Ученые намерены попробовать определять людей, имеющих природную устойчивость к радиации. Чтобы еще больше увеличить этот показатель, добровольцам предложат принимать специальные лекарственные средства.
Автор: Валерия Орлова