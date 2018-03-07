Ученые раскрыли происхождение странной формы кометы Чурюмов-Герасименко
Ученые заявили о том, что комета Чурюмов-Герасименко, которая состоит из двух частей, по всей видимости, сформировалась после того, как столкнулись более крупные небесные тела. Необычная уткообразная форма могла стать результатом катастрофического сближения на позднем этапе формирования Солнечной системы. Об этом информирует издание Nature.
Астрономы выяснили, что возраст кометы Чурюмов-Герасименко может быть существенно меньше, чем считалось ранее. Применяя компьютерное моделирование специалисты смогли воссоздать события, последовавшие за мощным ударом двух огромных ядер кометы. Ученым помогали исследователи Бернского университета. Эксперты объяснили, что, согласно вычислениям, существенная часть материала скапливается во множестве более мелких тел. Объекты, образованные не так давно, по форме и размерам отличаются друг от друга. Среди них имеются вытянутые космические тела.
Специалисты Бернского университета уточнили, что во время детального изучения кометы 67P. Чурюмов-Герасименко были поражены, что в момент мощного столкновения только небольшая часть материала сильно подогревается и сжимается. В настоящее время формируются новые поколения кометных ядер, обладающих низкой плотностью с летучими веществами, способными перенести самые сильные удары.
Напомним, взрывы комет уничтожили и создали атмосферу планет у звезды TRAPPIST-1.
Астрономы выяснили, что возраст кометы Чурюмов-Герасименко может быть существенно меньше, чем считалось ранее. Применяя компьютерное моделирование специалисты смогли воссоздать события, последовавшие за мощным ударом двух огромных ядер кометы. Ученым помогали исследователи Бернского университета. Эксперты объяснили, что, согласно вычислениям, существенная часть материала скапливается во множестве более мелких тел. Объекты, образованные не так давно, по форме и размерам отличаются друг от друга. Среди них имеются вытянутые космические тела.
Специалисты Бернского университета уточнили, что во время детального изучения кометы 67P. Чурюмов-Герасименко были поражены, что в момент мощного столкновения только небольшая часть материала сильно подогревается и сжимается. В настоящее время формируются новые поколения кометных ядер, обладающих низкой плотностью с летучими веществами, способными перенести самые сильные удары.
Напомним, взрывы комет уничтожили и создали атмосферу планет у звезды TRAPPIST-1.
Автор: Элана Ал-Лами