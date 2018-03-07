Елена Кипер подала иск к Лолите о защите деловой репутации
Елена Кипер, которая является соавтором песен известной исполнительницы Лолиты Милявской, подала иск против артистки о защите деловой репутации. Слушанье, которое пройдет в Арбитражном суде Москвы, назначено на 11 апреля текущего года.
Соавтор песен Лолиты представляет интересы организации «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн», а иск подан неделю назад не только к певице, но и к медиахолдингу «Ньюс медиа». В документации идет речь о «сведениях, которые не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию, достоинство и честь Елены Кипер».
В конце февраля Лолита опубликовала в социальных сетях ролик, в котором рассказала, что адвокат соавтора ее песен потребовал удалить из Сети слова артистки о том, что «более наглого существа она не встречала в жизни». Эти же требования были выдвинуты и к холдингу «Ньюс медиа», который публиковал это высказывание Милявской.
Ранее появилась информация о том, что между Лолитой и Кипер произошел скандал. Артистка обвинила соавтора песен в том, что она провернула аферу с авторскими отчислениями. Речь шла о ряде произведений из репертуара певицы, среди которых такая известная композиция как «Ориентация – Север».
Соавтор песен Лолиты представляет интересы организации «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн», а иск подан неделю назад не только к певице, но и к медиахолдингу «Ньюс медиа». В документации идет речь о «сведениях, которые не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию, достоинство и честь Елены Кипер».
В конце февраля Лолита опубликовала в социальных сетях ролик, в котором рассказала, что адвокат соавтора ее песен потребовал удалить из Сети слова артистки о том, что «более наглого существа она не встречала в жизни». Эти же требования были выдвинуты и к холдингу «Ньюс медиа», который публиковал это высказывание Милявской.
Ранее появилась информация о том, что между Лолитой и Кипер произошел скандал. Артистка обвинила соавтора песен в том, что она провернула аферу с авторскими отчислениями. Речь шла о ряде произведений из репертуара певицы, среди которых такая известная композиция как «Ориентация – Север».
Автор: Ирина Доброва