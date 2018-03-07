"Я - Бог": Американка попыталась покинуть самолет во время полета
В США женщина, назвавшая себя Богом, пыталась открыть дверь самолета и выпрыгнуть. По информации от западной прессы, ее удалось вовремя остановить.
Инцидент произошел сразу после взлета самолета с Сан-Франциско. По словам очевидцев, женщина начала вести себя странно сразу после посадки. Когда рейс подходил к концу, она встала с посадочного места и начала выкрикивать: «Я – Бог». После этого двое мужчин задержали ее, но она вырвалась и направилась к выходу с салона. При попытке открыть дверь женщина заявила, что «самолет уже приземлился на месте назначения 15 минут назад».
После приземления в Бойсе женщину пришлось задержать до выяснения обстоятельств. По информации от местной полиции, ее отправили на медицинское освидетельствование, так как она демонстрировала явные признаки психического расстройства. После высадки нарушительницы борт продолжил движение к месту назначения.
Инцидент произошел сразу после взлета самолета с Сан-Франциско. По словам очевидцев, женщина начала вести себя странно сразу после посадки. Когда рейс подходил к концу, она встала с посадочного места и начала выкрикивать: «Я – Бог». После этого двое мужчин задержали ее, но она вырвалась и направилась к выходу с салона. При попытке открыть дверь женщина заявила, что «самолет уже приземлился на месте назначения 15 минут назад».
После приземления в Бойсе женщину пришлось задержать до выяснения обстоятельств. По информации от местной полиции, ее отправили на медицинское освидетельствование, так как она демонстрировала явные признаки психического расстройства. После высадки нарушительницы борт продолжил движение к месту назначения.
Автор: Махов Артем