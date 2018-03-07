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exclusive / Криминал

Житель Кемерово украл опору сотовой вышки весом 250 кг
В Кемерово местный житель похитил опору сотовой вышки, чей вес составил порядка 250 кг. Сведения о вышеуказанном происшествии предоставлены сотрудниками ГУ МВД по Кузбассу.

Житель Кемерово украл опору сотовой вышки весом 250 кг

Отмечен инцидент накануне в Рудничном районе города, а в органы правопорядка Кемерово обратился представитель оператора сотовой связи. Он заявил о пропаже опоры сотовой вышки, вес которой составил почти 250 кг. Известно, что вечером рабочие не успели завершить процесс монтажа оборудования, оставив деталь вблизи строительного вагончика. По приходу утром на рабочее место обнаружить ее уже не удалось.

При изучении территории стражи порядка заметили следы детских санок и, проследовав за ними, вышли к частному дому. При осмотре дома выявить опору удалось в подсобном помещении. Владелец территории уточнил, что конструкцию привез его знакомый, попросив на время оставить ее здесь. Задержать злоумышленника удалось оперативно, им оказался 47-летний житель Кемерово. Сам подозреваемый признался, что намеревался сдать деталь и выручить за нее деньги, но не успел.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 16:41
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