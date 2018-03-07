Источник назвал возможную причину крушения вертолета в Чечне
Осведомленные источники назвали возможную причину падения вертолета в Чечне. В результате падения воздушного судна, по предварительным данным, погибли семь человек, выжить удалось только двоим.
Инцидент произошел в среду, 7 марта, около 11 часов утра по Москве в горах на юге региона. В районе аварии фиксировались плохие погодные условия, в частности был снег с дождем.
Имеется информация, что летательный аппарат принадлежал одной из спецслужб. Официальные сведения о трагедии пока не обнародованы.
Инцидент произошел в среду, 7 марта, около 11 часов утра по Москве в горах на юге региона. В районе аварии фиксировались плохие погодные условия, в частности был снег с дождем.
Имеется информация, что летательный аппарат принадлежал одной из спецслужб. Официальные сведения о трагедии пока не обнародованы.
Автор: Валерия Орлова