СМИ: Один человек выжил, а двое погибли в крушении вертолета в Чечне
В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8. По информации от местной прессы, в результате трагического инцидента выжил один человек, а двое погибли.
Инцидент произошел в селе Тусхарой. По предварительным данным СМИ, в настоящее время продолжаются поиски четверых человек, которые также находились на борту самолета. В местной прессе отметили, что вертолет мог принадлежать пограничной службе, но официальное подтверждение на этот счет пока обнародовано не было.
Инцидент произошел в селе Тусхарой. По предварительным данным СМИ, в настоящее время продолжаются поиски четверых человек, которые также находились на борту самолета. В местной прессе отметили, что вертолет мог принадлежать пограничной службе, но официальное подтверждение на этот счет пока обнародовано не было.
Автор: Махов Артем