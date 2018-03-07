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exclusive / Общество

Интернет-тролли с Украины пытаются связать крушение Ан-26 с потерями ЧВК «Вагнер»
В украинском сегменте Twitter пытаются связать крушение Ан-26 в Хмеймиме с гибелью российских добровольцев, воевавших в Сирии в составе ЧВК «Вагнер».

В частности, пользователи сети микроблогов высказывают предположения, что под видом 32 погибших при крушении на сирийском аэродроме российского военно-транспортного самолета в Россию могут попытаться вернуть тела бойцов, якобы погибших 7 февраля текущего года во время атаки американской авиации на колонну проправительственных сил в провинции Дейр-эз-Зор.

При этом украинские пользователи Twitter не скупятся на циничные и язвительные комментарии под новостью о крушении российского Ан-26, всячески издеваясь над трагедией, над жертвами авиакатастрофы и над российской военной операцией в Сирии, в ходе ВКС РФ оказывают сирийским правительственным войскам помощь в ликвидации террористов.
Интернет-тролли с Украины пытаются связать крушение Ан-26 с потерями ЧВК «Вагнер»

Напомним: в течение последнего месяца западные и украинские СМИ всячески пытаются «раскрутить» тему якобы огромных потерь, понесенных в Дейр-эз-Зоре частной военной компанией «Вагнер». В разных изданиях приводились ничем не подтвержденные домыслы о «десятках» и «сотнях» погибших российских добровольцах, отправившихся в Сирию воевать с террористами. Однако председатель «Лики ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, руководитель ЧВК «Вагнер» по версии СМИ, на прямой вопрос журналистов о численности потерь российских добровольцев в Сирии в начале февраля назвал конкретную цифру:
«На лбу себе напиши: в Сирии погибло 14 добровольцев… А что касается ваших там домыслов, то, что вы пишете и расследований — никто никого не бросил».

Во вторник 6 марта СМИ сообщили, что примерно в 15.00 на сирийском военном аэродроме Хмеймим при заходе на посадку потерпел крушение российский военно-транспортный самолет, на борту которого находились 32 человека – шестеро членов экипажа и 26 пассажиров. Все они погибли. Военная транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Автор: Роман
Вчера, 14:47
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