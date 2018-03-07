Самолет с Явлинским на борту разгерметизировался по пути из Грозного
Самолет, в котором пребывал кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский, разгерметизировался в ходе полета из Грозного в Москву. Об этом сообщил Игорь Яковлев, пресс-секретарь политической партии «Яблоко».
Когда воздушное судно готовилось к посадке, командир борта объявил, что произошла разгерметизации салона. Сами пассажиры этого не почувствовали. Самолет начал резко снижаться: буквально за несколько минут с 10 тысяч метров он перешел на высоту 4-5 тысяч.
Многие пассажиры воздушного судна начали чувствовать себя плохо. Что касается Григория Явлинского, у него заложило уши. В связи с этим политик до сих пор испытывает дискомфорт.
Когда воздушное судно готовилось к посадке, командир борта объявил, что произошла разгерметизации салона. Сами пассажиры этого не почувствовали. Самолет начал резко снижаться: буквально за несколько минут с 10 тысяч метров он перешел на высоту 4-5 тысяч.
Многие пассажиры воздушного судна начали чувствовать себя плохо. Что касается Григория Явлинского, у него заложило уши. В связи с этим политик до сих пор испытывает дискомфорт.
Автор: Валерия Орлова