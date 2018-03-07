В Ярославле очевидцы ДТП задержали пьяного водителя, сбившего ребенка
В Ярославле водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на ребенка прямо на пешеходном переходе. Очевидцы ДТП задержали пьяного нарушителя, так как он предпринял попытку скрыться с места происшествия.
Авария с участием нетрезвого водителя была снята на камеру видеонаблюдения. После того, как подозреваемый сбил на переходе 9-летнюю девочку, он не остановился, а поехал дальше. Его автомобиль догнал серебристый Volkswagen, водитель которого перегородил проезд пьяному виновнику ДТП. Очевидцы происшествия выволокли нарушителя из машины, а приезда стражей правопорядка ему довелось лежа на асфальте.
Представители правоохранительных органов выяснили, что ранее этого водителя лишили прав за езду в пьяном виде. Ребенок отделался легкими травмами, поэтому врачи решили отпустить пострадавшую домой на амбулаторное лечение.
Авария с участием нетрезвого водителя была снята на камеру видеонаблюдения. После того, как подозреваемый сбил на переходе 9-летнюю девочку, он не остановился, а поехал дальше. Его автомобиль догнал серебристый Volkswagen, водитель которого перегородил проезд пьяному виновнику ДТП. Очевидцы происшествия выволокли нарушителя из машины, а приезда стражей правопорядка ему довелось лежа на асфальте.
Представители правоохранительных органов выяснили, что ранее этого водителя лишили прав за езду в пьяном виде. Ребенок отделался легкими травмами, поэтому врачи решили отпустить пострадавшую домой на амбулаторное лечение.
Автор: Ирина Доброва