В Кемерово мужчина поджёг авто медсестры, которая ему отказала
В Кемерово мужчина поджег автомобиль женщины, которая ему отказала. По информации от местной прессы, сумма ущерба, нанесенного при пожаре, составила примерно 50 тысяч рублей.
По предварительным данным, мужчина на протяжении определенного времени находился на лечении в одной из больниц в Кемерово. Там он познакомился с медсестрой, за которой начал ухаживать, но так и не смог добиться взаимности. В ответ на отказ он поджег автомобиль Datsun on-DO, принадлежавший женщине. На момент инцидента в салоне транспортного средства никого не было.
После задержания злоумышленник подписал признательные показания. По факту инцидента начато уголовное делопроизводство. На время проведения следственных мероприятий мужчину пришлось взять под стражу.
По предварительным данным, мужчина на протяжении определенного времени находился на лечении в одной из больниц в Кемерово. Там он познакомился с медсестрой, за которой начал ухаживать, но так и не смог добиться взаимности. В ответ на отказ он поджег автомобиль Datsun on-DO, принадлежавший женщине. На момент инцидента в салоне транспортного средства никого не было.
После задержания злоумышленник подписал признательные показания. По факту инцидента начато уголовное делопроизводство. На время проведения следственных мероприятий мужчину пришлось взять под стражу.
Автор: Махов Артем