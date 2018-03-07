В Томске женщина требовала денег и угрожала взорвать отделение Сбербанка
В Томске женщина во время пребывания в отделении Сбербанка угрожала взорвать помещение, если ей не предоставят денежные средства. Однако при осмотре здания выявить опасность сотрудникам экстренных служб не удалось.
Инцидент отмечен в Томске днем среды, 7 марта. В общении с прессой Михаил Гребенников, представляющий томское отделение Сбербанка, пояснил, что взрывчатки выявить в помещении стражам порядка не удалось, а действия гражданки скорее можно расценивать как хулиганство. Она вошла в здание, выкрикивая, что бомба уже заложена, а потому просто просила “дать денег”, не выдвигая конкретных требований к сотрудникам отделения. В целом поведение гражданки присутствующим показалось “неадекватным”.
Сотрудник Сбербанка успел нажать “тревожную кнопку”, поэтому на место оперативно прибыли стражи порядка города. Женщина предприняла попытку покинуть здание, но на выходе оказалась задержана представителями службы охраны. Отделение на наличие взрывчатки проверяли сотрудники Росгвардии, дальнейшая судьба гражданки не раскрывается.
Инцидент отмечен в Томске днем среды, 7 марта. В общении с прессой Михаил Гребенников, представляющий томское отделение Сбербанка, пояснил, что взрывчатки выявить в помещении стражам порядка не удалось, а действия гражданки скорее можно расценивать как хулиганство. Она вошла в здание, выкрикивая, что бомба уже заложена, а потому просто просила “дать денег”, не выдвигая конкретных требований к сотрудникам отделения. В целом поведение гражданки присутствующим показалось “неадекватным”.
Сотрудник Сбербанка успел нажать “тревожную кнопку”, поэтому на место оперативно прибыли стражи порядка города. Женщина предприняла попытку покинуть здание, но на выходе оказалась задержана представителями службы охраны. Отделение на наличие взрывчатки проверяли сотрудники Росгвардии, дальнейшая судьба гражданки не раскрывается.
Автор: Марина Вебер