Ученые назвали еще одну причину аллергии
Ученые рассказали, что причиной аллергии не всегда являются шерсть животных, пальца или какой-то пищевой компонент. В качестве нее может выступать заражение гельминтами.
Аллергия представляет собой ответ иммунной системы на попадание в организм инородных тел. Эксперты составили перечень паразитов, которые приводят к появлению аллергической реакции.
На первом месте находятся аскариды. Они попадают в организм из-за пренебрежения гигиеной. В частности, человек может не мыть руки, есть грязные фрукты и овощи, пить сырую воду. Тогда аллергия проявит себя в виде кашля или же высыпании на коже.
На второй позиции находятся гиардии. Как правило, заражению подвержены дети в возрасте от одного года до четырёх лет. Аллергия провоцирует развитие экземы.
Тройку лидеров замыкают трихинеллы. Эти вещества попадают в организм вместе съеденным мясом, которое могло быть заражено. Аллергическая реакция проявляется в виде кашля, озноба и чесотки.
Далее стоит упомянуть о кишечных угрицах. В момент соприкосновения человека с землей они проникают под кожу. В результате появляется зуд.
На последнем месте находятся личинки токсокар. В организме человека они оказываются после употребления зараженной пищи. Также аллергия возможна после контакта с больной собакой.
Аллергия представляет собой ответ иммунной системы на попадание в организм инородных тел. Эксперты составили перечень паразитов, которые приводят к появлению аллергической реакции.
На первом месте находятся аскариды. Они попадают в организм из-за пренебрежения гигиеной. В частности, человек может не мыть руки, есть грязные фрукты и овощи, пить сырую воду. Тогда аллергия проявит себя в виде кашля или же высыпании на коже.
На второй позиции находятся гиардии. Как правило, заражению подвержены дети в возрасте от одного года до четырёх лет. Аллергия провоцирует развитие экземы.
Тройку лидеров замыкают трихинеллы. Эти вещества попадают в организм вместе съеденным мясом, которое могло быть заражено. Аллергическая реакция проявляется в виде кашля, озноба и чесотки.
Далее стоит упомянуть о кишечных угрицах. В момент соприкосновения человека с землей они проникают под кожу. В результате появляется зуд.
На последнем месте находятся личинки токсокар. В организме человека они оказываются после употребления зараженной пищи. Также аллергия возможна после контакта с больной собакой.
Автор: Валерия Орлова