В Украине радикалы ворвались в театр и заставили Ирину Билык критиковать Россию
Перед стартом концерта Ирины Билык в стенах Театра оперы и балета Львова туда ворвались местные радикалы, которые пытались вынудить украинскую артистку критиковать Россию. В частности, они требовали, чтобы она признала РФ страной-агрессором.
Находясь в гримерке с недовольными Ирина Билык решила не отрицать, что РФ и ее “элита” в области политики проводит по отношению к Украине достаточно агрессивную политику. Однако артистка не намерена всех называть “агрессорами”, поскольку ее муж имеет гражданство РФ, и еще “миллионы россиян” не принимают участия в этом противостоянии. Билык считает неправильным, что радикалы хотят подогнать всех под единый шаблон.
Порядка нескольких сотен украинских активистов собрались у театра во Львове прямо перед тем, как должен был начаться концерт отечественной певицы. Негодование непосредственно со стороны некоторых граждан вызывает то, что в 2015 году Ирина Билык выступала на территории Крыма, а в 2017 посетила юбилей Филиппа Киркорова, проходивший в стенах Кремлевского дворца.
Находясь в гримерке с недовольными Ирина Билык решила не отрицать, что РФ и ее “элита” в области политики проводит по отношению к Украине достаточно агрессивную политику. Однако артистка не намерена всех называть “агрессорами”, поскольку ее муж имеет гражданство РФ, и еще “миллионы россиян” не принимают участия в этом противостоянии. Билык считает неправильным, что радикалы хотят подогнать всех под единый шаблон.
Порядка нескольких сотен украинских активистов собрались у театра во Львове прямо перед тем, как должен был начаться концерт отечественной певицы. Негодование непосредственно со стороны некоторых граждан вызывает то, что в 2015 году Ирина Билык выступала на территории Крыма, а в 2017 посетила юбилей Филиппа Киркорова, проходивший в стенах Кремлевского дворца.
Автор: Марина Вебер