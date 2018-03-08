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Все модели смартфонов Huawei обзаведутся голосовым помощником HiAssistant
Все модели смартфонов известного бренда электроники Huawei обзаведутся виртуальным голосовым помощником HiAssistant. Данную информацию предоставили энтузиасты, выявившие у китайской версии Android-гаджета Huawei Mate 10 в прошивке EMUI 8.1 следы «новшества».

Все модели смартфонов Huawei обзаведутся голосовым помощником HiAssistant


Эксперты уверены, что в компании Huawei трудятся над проектом по созданию собственного голосового помощника, аналогичного Google Assistant, Siri Apple и Amazon Alexa. Система названа HiAssistant и позволит пользователям брендовых гаджетов управлять любыми функциями своего смартфона. Более того, HiAssistant интегрирован с самыми популярными онлайн-сервисами, что значительно расширит список его возможностей.

В настоящий момент все устройства Huawei могут выполнять подобные задачи с помощью предустановленного приложения HiVoice, однако новый голосовой помощник дополнит его функционал множеством дополнительных опций и возможностей. Ключевая особенность ассистента заключается в способности распознавать человеческую речь благодаря искусственному интеллекту. Функционал HiAssistant будет включать возможности управления аппаратными действиями, мессенджерами и совершения банковских операций.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 02:00
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