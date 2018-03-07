Ученые заявили, что египетские фараоны были гибридами инопланетян
Ученые сообщили, что египетские фараоны могли быть гибридами инопланетян. Об этом свидетельствуют многочисленные фигуры правителей древних государств, разбросанные по всей планете.
По словам специалистов, африканские памятники Гизы также могут иметь связь с инопланетными цивилизациями, так как их расположение на ландшафте визуально напоминает созвездия. Еще одним важным доводом к данному предположению является процесс строительства египетских пирамид, который остается загадкой. Бетонные блоки большого размера было невозможно поднять без соответствующего оборудования.
Согласно одной из теорий, пирамиды построили инопланетяне, которые таким методом решили оставить память о себе для следующих поколений. Кроме того, все имеющиеся в Египте строения направлены осями на север. В древние времена определить стороны света было фактически невозможно из-за отсутствия даже самых примитивных компасов. По словам специалистов, даже сейчас возведение пирамид такого размера считается затруднительным.
Фараоны, во времена которых строились огромные гробницы, могли быть гибридами людей и инопланетян, которые получили власть благодаря своим могущественным предкам, прибывшим на Землю с других планет. Об этом свидетельствуют их изображения в виде гуманоидов с головами животных и птиц.
По словам специалистов, африканские памятники Гизы также могут иметь связь с инопланетными цивилизациями, так как их расположение на ландшафте визуально напоминает созвездия. Еще одним важным доводом к данному предположению является процесс строительства египетских пирамид, который остается загадкой. Бетонные блоки большого размера было невозможно поднять без соответствующего оборудования.
Согласно одной из теорий, пирамиды построили инопланетяне, которые таким методом решили оставить память о себе для следующих поколений. Кроме того, все имеющиеся в Египте строения направлены осями на север. В древние времена определить стороны света было фактически невозможно из-за отсутствия даже самых примитивных компасов. По словам специалистов, даже сейчас возведение пирамид такого размера считается затруднительным.
Фараоны, во времена которых строились огромные гробницы, могли быть гибридами людей и инопланетян, которые получили власть благодаря своим могущественным предкам, прибывшим на Землю с других планет. Об этом свидетельствуют их изображения в виде гуманоидов с головами животных и птиц.
Автор: Махов Артем