Как ухаживать за лицом весной: Маски для лица и косметические процедуры
Практически каждая женщина ждет наступления весны, ведь с ее приходом становится тепло и появляется солнечный свет. Однако в то же время эту радость омрачает состояние кожи, которая после зимы стала сухой, склонной к раздражению и шелушению.
Авитаминоз делает кожный покров лица бледным, на нем появляются покраснения и угри. Сухой становится не только кожа лица, но и всего тела. Негативные проявления женщины могут заметить на плечах, бёдрах, а также ягодицах. К уходу за лицом необходимо подходить с большой ответственностью. Ниже представлены процедуры и наиболее действенные средства, которые следует применять весной.
В первую очень нужно обеспечить коже постоянное увлажнение. Для этого в сутки необходимо стараться выпивать не менее двух литров жидкости. Также эксперты рекомендуют умываться ледяной водой, протирать лицо кусочками льда, приготовленного из травяных настоев.
Косметологи советуют женщинам уменьшить количество потребляемых жиров в рационе питания. Его стоит обогатить салатами, овощами и фруктами. Необходимо помнить, что в весенние месяцы эти продукты являются первостепенными источниками витаминов, в которых так нуждается кожа.
Достаточное количество времени она должна отдыхать, поэтому перед сном не нужно лениться снимать макияж. Также стоит отказаться от использования пудры и тонального крема, поскольку эти средства способствуют закупориванию пор. Чтобы придать коже тонуса, следует использовать маски. Их вид зависит от кожи лица. Если она сухая, то стоит сделать акцент на увлажняющих свойствах.
Для ликвидации припухлостей и мешков под глазами весной, косметологи рекомендуют делать компрессы из использованных чайных пакетиков. Также следует не забывать о гимнастике лица в области глазных яблок.
Крем для век нужно накладывать за несколько часов до сна. Как только появятся первые лучи весеннего солнца, стоит сразу надевать очки. Они защитят глаза от преждевременных морщин, а кожу – от пигментации.
Главным рецептом здоровой кожи считается здоровый сон. Он сделает лицо свежее, чем профессиональный макияж.
У некоторых с приходом тепла появляются веснушки. От них можно избавиться, делая маску, в составе которой присутствуют следующие элементы: яичный белок, щепотка соли и ложка лимонного сока. Несколько процедур отбелят кожу лица. Также косметологи предлагают бороться с веснушками с помощью сока квашеной капусты. В него нужно макать марлю, а потом прикладывать ее в зоны их распространения.
Авитаминоз делает кожный покров лица бледным, на нем появляются покраснения и угри. Сухой становится не только кожа лица, но и всего тела. Негативные проявления женщины могут заметить на плечах, бёдрах, а также ягодицах. К уходу за лицом необходимо подходить с большой ответственностью. Ниже представлены процедуры и наиболее действенные средства, которые следует применять весной.
В первую очень нужно обеспечить коже постоянное увлажнение. Для этого в сутки необходимо стараться выпивать не менее двух литров жидкости. Также эксперты рекомендуют умываться ледяной водой, протирать лицо кусочками льда, приготовленного из травяных настоев.
Косметологи советуют женщинам уменьшить количество потребляемых жиров в рационе питания. Его стоит обогатить салатами, овощами и фруктами. Необходимо помнить, что в весенние месяцы эти продукты являются первостепенными источниками витаминов, в которых так нуждается кожа.
Достаточное количество времени она должна отдыхать, поэтому перед сном не нужно лениться снимать макияж. Также стоит отказаться от использования пудры и тонального крема, поскольку эти средства способствуют закупориванию пор. Чтобы придать коже тонуса, следует использовать маски. Их вид зависит от кожи лица. Если она сухая, то стоит сделать акцент на увлажняющих свойствах.
Для ликвидации припухлостей и мешков под глазами весной, косметологи рекомендуют делать компрессы из использованных чайных пакетиков. Также следует не забывать о гимнастике лица в области глазных яблок.
Крем для век нужно накладывать за несколько часов до сна. Как только появятся первые лучи весеннего солнца, стоит сразу надевать очки. Они защитят глаза от преждевременных морщин, а кожу – от пигментации.
Главным рецептом здоровой кожи считается здоровый сон. Он сделает лицо свежее, чем профессиональный макияж.
У некоторых с приходом тепла появляются веснушки. От них можно избавиться, делая маску, в составе которой присутствуют следующие элементы: яичный белок, щепотка соли и ложка лимонного сока. Несколько процедур отбелят кожу лица. Также косметологи предлагают бороться с веснушками с помощью сока квашеной капусты. В него нужно макать марлю, а потом прикладывать ее в зоны их распространения.
Автор: Валерия Орлова