Ученые: Татуировки не тускнеют со временем из-за особенностей иммунной системы
Ученые установили, что татуировки не исчезают из кожи и не тускнеют со временем из-за особенностей иммунной системы. Клетки способны «поедать» зерна краски, которую наносит тату-мастер, храня их всю жизнь человека.
Сотрудница университета Марселя Сандрин Анри, которая работала над данным вопросом, рассказала, что татуировка может существовать вечно из-за макрофагов. Это главные защитники покрова кожи от инфекций, а когда они умирают, то частицы выбрасываются в окружающую среду, передавая краску тату соседним макрофагам.
Ученые выяснили, что несмываемые татуировки люди научились наносить еще до момента зарождения цивилизации. Об этом свидетельствуют найденные древнеегипетские мумии и пигменты в могильниках древних народностей.
Биологов и медиков всегда интересовал вопрос, как татуировки сказываются на здоровье людей. В процессе проведения исследования было установлено, что иммунные клетки способны переносить краску, вернее ее частицы, из тату в различные части организма, вызывая развитие раковых образований и воспаления.
Чтобы проверить роль иммунных клеток в длительности существования татуировок, ученые нанесли тату на грызунов. В ходе исследования было установлено, как макрофаги ведут себя по отношению к частицам краски. Даже когда их всех уничтожили, тату не исчезли и не потеряли свою изначальную форму. Рисунки остались на теле мышей даже после того, как ученые трансплантировали кожу с одного хвоста на другой. Это объясняется особенностью иммунной системы, поэтому тату сводят достаточно проблематично и только с помощью лазера.
Сотрудница университета Марселя Сандрин Анри, которая работала над данным вопросом, рассказала, что татуировка может существовать вечно из-за макрофагов. Это главные защитники покрова кожи от инфекций, а когда они умирают, то частицы выбрасываются в окружающую среду, передавая краску тату соседним макрофагам.
Ученые выяснили, что несмываемые татуировки люди научились наносить еще до момента зарождения цивилизации. Об этом свидетельствуют найденные древнеегипетские мумии и пигменты в могильниках древних народностей.
Биологов и медиков всегда интересовал вопрос, как татуировки сказываются на здоровье людей. В процессе проведения исследования было установлено, что иммунные клетки способны переносить краску, вернее ее частицы, из тату в различные части организма, вызывая развитие раковых образований и воспаления.
Чтобы проверить роль иммунных клеток в длительности существования татуировок, ученые нанесли тату на грызунов. В ходе исследования было установлено, как макрофаги ведут себя по отношению к частицам краски. Даже когда их всех уничтожили, тату не исчезли и не потеряли свою изначальную форму. Рисунки остались на теле мышей даже после того, как ученые трансплантировали кожу с одного хвоста на другой. Это объясняется особенностью иммунной системы, поэтому тату сводят достаточно проблематично и только с помощью лазера.
Автор: Ирина Доброва