Автопроизводители готовы оповещать об отзывах через систему “ЭРА-ГЛОНАСС”
Работающие на рынке РФ автопроизводители выразили готовность оповещать водителей об отзывах транспорта посредством системы “ЭРА-ГЛОНАСС”. С соответствующей инициативой ранее выступили представители Росстандарта.
В отечественном ведомстве намереваются запустить тестирование системы в пилотном режиме уже до конца этого года, однако точные сроки начала работы не озвучены. Одновременно с этим, соответствующие данные в ПТС начнут вносить уже с начала июля. В Росстандарте также рассматривают возможность запуска спецсервиса, включающего мобильное приложение, с помощью которого автовладельцев будут уведомлять об отзывах компании. Заработать подобная система может уже до конца 2018.
В Росстандарте уточняют, что за 2015 год в РФ отзыву подверглись свыше 280 тысяч авто, пока в 2016 этот показатель вырос до 1,1 млн транспортных средств. В прошлом году отозвать пришлось 1,5 экземпляров, а с начала этого года под сервисные кампании успели попасть не менее 100 тысяч машин. Чем обусловлен такой рост, не уточняется.
В отечественном ведомстве намереваются запустить тестирование системы в пилотном режиме уже до конца этого года, однако точные сроки начала работы не озвучены. Одновременно с этим, соответствующие данные в ПТС начнут вносить уже с начала июля. В Росстандарте также рассматривают возможность запуска спецсервиса, включающего мобильное приложение, с помощью которого автовладельцев будут уведомлять об отзывах компании. Заработать подобная система может уже до конца 2018.
В Росстандарте уточняют, что за 2015 год в РФ отзыву подверглись свыше 280 тысяч авто, пока в 2016 этот показатель вырос до 1,1 млн транспортных средств. В прошлом году отозвать пришлось 1,5 экземпляров, а с начала этого года под сервисные кампании успели попасть не менее 100 тысяч машин. Чем обусловлен такой рост, не уточняется.
Автор: Марина Вебер