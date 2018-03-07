Экс-участница «Дома-2» публично обругала Ольгу Бузову
Бывшая участница шоу «Дом-2» Александра Гозиас публично обругала Ольгу Бузову. По ее словам, у телеведущей и певицы нет будущего на российской поп-сцене.
Александра Гозиас в настоящее время также готовит первую композицию к премьере. Она работает с Аленой Валенсией, которая написала для нее трек под названием «Фантом». Релиз композиции запланирован на текущий месяц, но пока будущая певица не обнародовала ни одного тизера песни, обещающей стать хитом.
«Мы с Валенсией хотим покорить отечественный шоу-бизнес, перепев Ольгу Бузову. Ей не стоит знать о наших намерениях, так как она не обладает голосовыми данными, в отличие от нас. Мне недавно стало известно, что мою кандидатуру рассматривает Максим Фадеев. Бузова уже всем надоела, ввиду чего опытные продюсеры обращают внимание на настоящих звезд, у которых есть потенциал и вокальные данные», - рассказала Гозиас.
Новый трек молодых исполнительниц будет рассказывать о реальности, в которой мужчины перестали совершать сильные поступки. Женщинам же удалось добиться совершенства и полной независимости, но они чувствуют себя одиноко. Поклонники звезды «Дома-2» отметили, что тема для написания композиции была выбрана ею не случайно. В период записи она пережила расставание со своим супругом Константином Ивановым.
Александра Гозиас в настоящее время также готовит первую композицию к премьере. Она работает с Аленой Валенсией, которая написала для нее трек под названием «Фантом». Релиз композиции запланирован на текущий месяц, но пока будущая певица не обнародовала ни одного тизера песни, обещающей стать хитом.
«Мы с Валенсией хотим покорить отечественный шоу-бизнес, перепев Ольгу Бузову. Ей не стоит знать о наших намерениях, так как она не обладает голосовыми данными, в отличие от нас. Мне недавно стало известно, что мою кандидатуру рассматривает Максим Фадеев. Бузова уже всем надоела, ввиду чего опытные продюсеры обращают внимание на настоящих звезд, у которых есть потенциал и вокальные данные», - рассказала Гозиас.
Новый трек молодых исполнительниц будет рассказывать о реальности, в которой мужчины перестали совершать сильные поступки. Женщинам же удалось добиться совершенства и полной независимости, но они чувствуют себя одиноко. Поклонники звезды «Дома-2» отметили, что тема для написания композиции была выбрана ею не случайно. В период записи она пережила расставание со своим супругом Константином Ивановым.
Автор: Махов Артем