Эксперты рассказали, как справиться с весенним авитоминозом

В первую очередь, медики советуют скорректировать рацион питания, а именно перейти на более растительную пищу. При этом, не стоит садиться на диеты и ограничивать себя в еде. Это может только ухудшить состояние. Достаточно в рационе увеличить количество продуктов растительного происхождения. Начиная с конца зимы стоит больше есть сырых овощей и фруктов. Это снабдит организм необходимым количеством питательными и полезными веществами, часть из которых при обработке могут потеряться.Весной следует употреблять больше капусты. В ней содержится огромное количество ценных и полезных веществ – глюкоза, сахар, каротиноиды, витамин С, никотиновая кислота, тиамин, рибофлавин и многое другое. Все эти вещества содержатся как в свежей, так и в квашенном продукте.Кроме того, медики советуют применять и витаминные комплексы. Они помогут восстановить баланс веществ и микроэлементов.Также во избежание или уменьшения последствий авитаминоза необходимо сменить распорядок дня. В частности, это касается количества сна. Ученые выяснили, что на упадок сил влияет не только перепад температур, слякоть и влага, но и недосып. Изменить распорядок дня необходимо с учетом того, чтобы можно было спать по 8-9 часов.Для восстановления бодрости помогут и контрастные умывания и душ. Подойдут также ледяные кубики из травяных растворов. Это поможет тонизировать организм.Не стоит забывать о прогулках на свежем воздухе. Насыщение организма кислородом поможет взбодрить организм, а мозг заработает гораздо быстрее. Дополнительной терапией может оказаться точечный массаж. Достаточно даже просто помять подушечки пальцев и человек станет себя чувствовать заметно лучше, а усталость как рукой снимет.В зимнее время года человека не хватает Солнца. Для восполнения можно использовать кварцевые лампы. С их помощью можно добиться эффекта легкого загара. В это же время следует принять и аромалампы с запахом лимона, апельсина и других фруктов. Масло можно как использовать в лампе, так и накапать немного в ванную с водой.