Эксперт: У США остался год для использования Украины “по максимуму”
У США остался лишь год на то, чтобы продолжать использовать Украину в личных целях “по максимуму”. Указанное мнение озвучил аналитик Руслан Осташко, что произошло в эфире радио Sputnik.
По мнению Осташенко, стратегия США заключается в том, чтобы держаться на плаву за счет других стран, “вытягивая” из них ресурсы. Все государства в Вашингтоне разделяют на “партнеров” и “угрозу”, притом желание “сотрудничать”, убежден аналитик, подразумевает готовность подчиняться Штатам. “Мы, к счастью, для них стали угрозой”, — заключил эксперт.
На Украину США давят потому, что она для России является “болевой исторической точкой”. Однако у Вашингтона остался всего год для использования Киева, поскольку спустя указанный период ГТС страны больше не будет нужна и ценность ее заметно упадет. “Посмотрим, что им в итоге удастся придумать”, — заключил Осташко.
Ранее, как сообщали “Актуальные новости”, Владимир Путин открыто заявил о обмане в адрес России со стороны США во время переворота в Украине.
По мнению Осташенко, стратегия США заключается в том, чтобы держаться на плаву за счет других стран, “вытягивая” из них ресурсы. Все государства в Вашингтоне разделяют на “партнеров” и “угрозу”, притом желание “сотрудничать”, убежден аналитик, подразумевает готовность подчиняться Штатам. “Мы, к счастью, для них стали угрозой”, — заключил эксперт.
На Украину США давят потому, что она для России является “болевой исторической точкой”. Однако у Вашингтона остался всего год для использования Киева, поскольку спустя указанный период ГТС страны больше не будет нужна и ценность ее заметно упадет. “Посмотрим, что им в итоге удастся придумать”, — заключил Осташко.
Ранее, как сообщали “Актуальные новости”, Владимир Путин открыто заявил о обмане в адрес России со стороны США во время переворота в Украине.
Автор: Марина Вебер