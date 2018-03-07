Анастасия Волочкова похвасталась шикарным букетом от поклонников к 8 Марта
Анастасия Волочкова с радостью делится подробностями своей жизни с подписчиками в микроблоге Instagram. Сегодня она опубликовала снимок, на котором запечатлена с шикарным букетом красных роз. Балерина похвасталась подарком от поклонников к 8 Марта.
Знаменитая танцовщица уже начала отмечать Международный женский день и с удовольствием принимает поздравления от сильной половины человечества. Поклонник решил порадовать Анастасию не классическим букетом из весенних тюльпанов, а шикарными розами.
Недавно Волочкова опубликовала в своем микроблоге видео, на котором можно увидеть, как она веселится в бразильском ресторане. Балерина решила присоединится к танцовщицам, которые там выступали, но подписчики знаменитости не оценили ее стараний, назвав танец «нелепым».
Знаменитая танцовщица уже начала отмечать Международный женский день и с удовольствием принимает поздравления от сильной половины человечества. Поклонник решил порадовать Анастасию не классическим букетом из весенних тюльпанов, а шикарными розами.
Недавно Волочкова опубликовала в своем микроблоге видео, на котором можно увидеть, как она веселится в бразильском ресторане. Балерина решила присоединится к танцовщицам, которые там выступали, но подписчики знаменитости не оценили ее стараний, назвав танец «нелепым».
Автор: Ирина Доброва