В “Газпроме” объяснили возвращение “Нафтогазу” оплаты поставок за март
Представители “Газпрома” объяснили причины решения вернуть “Нафтогазу” средства, выплаченные за поставки газа в марте 2018 года. Такими данными со СМИ поделился глава правления отечественного холдинга Александр Медведев.
Как пояснил представитель “Газпрома”, от предоплаты компания вынуждена была отказаться из-за того, что поступившее в феврале от “Нафтогаза” дополнение к контракту не отвечает решению, вынесенному Стокгольмским судом. Кроме того, в документе содержалось достаточно условий, на выполнение которых отечественный холдинг не готов ответить согласием. Именно такие действия оппонентов и стали причиной сложившейся ситуации.
Кроме того, Медведев во время выступления добавил, что накануне, 5 марта, со своей стороны “Газпром” уведомил Киев о расторжении контракта, а также предложил “Нафтогазу” даты проведения двусторонней встречи.
Поставки топлива “Газпром” остановил с начала марта этого года, из-за чего Украине пришлось приобретать газ из Европы, однако по более высокой стоимости.
Как пояснил представитель “Газпрома”, от предоплаты компания вынуждена была отказаться из-за того, что поступившее в феврале от “Нафтогаза” дополнение к контракту не отвечает решению, вынесенному Стокгольмским судом. Кроме того, в документе содержалось достаточно условий, на выполнение которых отечественный холдинг не готов ответить согласием. Именно такие действия оппонентов и стали причиной сложившейся ситуации.
Кроме того, Медведев во время выступления добавил, что накануне, 5 марта, со своей стороны “Газпром” уведомил Киев о расторжении контракта, а также предложил “Нафтогазу” даты проведения двусторонней встречи.
Поставки топлива “Газпром” остановил с начала марта этого года, из-за чего Украине пришлось приобретать газ из Европы, однако по более высокой стоимости.
Автор: Марина Вебер