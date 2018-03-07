Концертный директор DJ Грува задержан по подозрению в убийстве тещи
По предварительным сведениям, концертный директор DJ Грува – Денис Калинин, задержан по подозрению в убийстве тещи. Преступление произошло накануне Международного женского дня, в ночь на 7 марта.
В Сети появились сведения о том, что в Басманном суде решается вопрос об аресте Дениса Калинина. Подозреваемый в убийстве тещи является концертным директором не только DJ Грува, а также сотрудничает с такими знаменитостями как Катя Чехова, Александр Анатольевич и Ирена Понарошку.
В Сети появились сведения о том, что в Басманном суде решается вопрос об аресте Дениса Калинина. Подозреваемый в убийстве тещи является концертным директором не только DJ Грува, а также сотрудничает с такими знаменитостями как Катя Чехова, Александр Анатольевич и Ирена Понарошку.
Автор: Ирина Доброва