В Самарской области ревнивая женщина до смерти избила свою подругу
В Самарской области женщина на почве ревности, находясь в гостях у своей подруги, до смерти избила ее. Инцидент произошел в населенном пункте Отрадное осенью прошлого года.
Установлено, что злоумышленница находилась под воздействием алкогольных напитков в квартире своей подруги. Она приревновала хозяйку жилплощади к знакомому и начала избивать. Потерпевшая получила множественные удары и руками, и ногами по разным частям тела. Врачи не смогли спасти жизнь пострадавшей, она скончалась в одной из городских больниц.
Суд решил, что обвиняемая за содеянное должна провести в колонии общего режима шесть лет. В ходе заседания она полностью осознала свой поступок. Приговор пока не вступил в законную силу.
Установлено, что злоумышленница находилась под воздействием алкогольных напитков в квартире своей подруги. Она приревновала хозяйку жилплощади к знакомому и начала избивать. Потерпевшая получила множественные удары и руками, и ногами по разным частям тела. Врачи не смогли спасти жизнь пострадавшей, она скончалась в одной из городских больниц.
Суд решил, что обвиняемая за содеянное должна провести в колонии общего режима шесть лет. В ходе заседания она полностью осознала свой поступок. Приговор пока не вступил в законную силу.
Автор: Валерия Орлова