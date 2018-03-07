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Джигарханян наказал Малахова за нежные объятия с Цымбалюк-Романовской
Армен Джигарханян отважился бороться с Цымбалюк-Романовской более решительными методами. Легендарный артист пришел в ярость, когда увидел нежные объятия бывшей жены с Андреем Малаховым. Актер наказал шоумена и запретил ему использовать любые сведения личной жизни в прессе, на радио и телевидении.

Джигарханян наказал Малахова за нежные объятия с Цымбалюк-Романовской


На телеканале «Россия» в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» систематически обсуждаются взаимоотношения Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна. Пользователи Сети отмечают, что телеведущий стал на сторону бывшей супруги знаменитого актера. Доказательством этого стал фотоснимок, опубликованный в соцсети Instagram, на котором шоумен и украинская пианистка нежно обнимаются и улыбаются.

По словам Элины Мазур, Джигарханяна очень разозлило поведение Малахова. Бывшая представительница Цымбалюк-Романовской объяснила, что артист считается для телеведущего «нерукопожатной персоной». Негативная реакция со стороны великого актера была очевидна.

Мазур сообщила, что Армен Джигарханян запретил освещать сведения собственной личной жизни и фотографии Андрею Малахову в любой форме. Письмо шоумен получит по электронной почте. Друзья актера выступили в его поддержку и выдвинули требования о запрете публикаций с собственными именами.

Напомним, Мазур объяснила отказ от защиты Джигарханяна угрозами со стороны Первого канала.

Автор: Элана Ал-Лами
Вчера, 17:59
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