Джигарханян наказал Малахова за нежные объятия с Цымбалюк-Романовской
Армен Джигарханян отважился бороться с Цымбалюк-Романовской более решительными методами. Легендарный артист пришел в ярость, когда увидел нежные объятия бывшей жены с Андреем Малаховым. Актер наказал шоумена и запретил ему использовать любые сведения личной жизни в прессе, на радио и телевидении.
На телеканале «Россия» в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» систематически обсуждаются взаимоотношения Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна. Пользователи Сети отмечают, что телеведущий стал на сторону бывшей супруги знаменитого актера. Доказательством этого стал фотоснимок, опубликованный в соцсети Instagram, на котором шоумен и украинская пианистка нежно обнимаются и улыбаются.
По словам Элины Мазур, Джигарханяна очень разозлило поведение Малахова. Бывшая представительница Цымбалюк-Романовской объяснила, что артист считается для телеведущего «нерукопожатной персоной». Негативная реакция со стороны великого актера была очевидна.
Мазур сообщила, что Армен Джигарханян запретил освещать сведения собственной личной жизни и фотографии Андрею Малахову в любой форме. Письмо шоумен получит по электронной почте. Друзья актера выступили в его поддержку и выдвинули требования о запрете публикаций с собственными именами.
Напомним, Мазур объяснила отказ от защиты Джигарханяна угрозами со стороны Первого канала.
На телеканале «Россия» в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» систематически обсуждаются взаимоотношения Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна. Пользователи Сети отмечают, что телеведущий стал на сторону бывшей супруги знаменитого актера. Доказательством этого стал фотоснимок, опубликованный в соцсети Instagram, на котором шоумен и украинская пианистка нежно обнимаются и улыбаются.
По словам Элины Мазур, Джигарханяна очень разозлило поведение Малахова. Бывшая представительница Цымбалюк-Романовской объяснила, что артист считается для телеведущего «нерукопожатной персоной». Негативная реакция со стороны великого актера была очевидна.
Мазур сообщила, что Армен Джигарханян запретил освещать сведения собственной личной жизни и фотографии Андрею Малахову в любой форме. Письмо шоумен получит по электронной почте. Друзья актера выступили в его поддержку и выдвинули требования о запрете публикаций с собственными именами.
Напомним, Мазур объяснила отказ от защиты Джигарханяна угрозами со стороны Первого канала.
Автор: Элана Ал-Лами