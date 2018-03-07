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В Китае во время спектакля собака атаковала оперного певца
На территории Китая во время спектакля на сцену неожиданно выбежала собака, которая набросилась на оперного певца. О происшествии сообщается на страницах Daily Mail.

В Китае во время спектакля собака атаковала оперного певца

Инцидент имел место накануне, когда в одном из театров, размещенных в китайской провинции Фуцзянь, проводился спектакль с участием оперных исполнителей. Однако неожиданно на сцену прямо в процессе выступления перед зрителями выбежал пес. Собака породы бордер-колли атаковала одного из артистов, начав агрессивно тянуть его за одежду, что продолжалось порядка 30 секунд.


Несмотря на наличие серьезного раздражителя, актер решил сохранять спокойствие и не стал убегать или покидать сцену. Напротив, он пытался не останавливать игру даже во время инцидента, а после того, как собаку убрали, спектакль продолжился в привычном режиме. Сидевшие в зале зрители и другие участники постановки старались сдержать смех, но в целом происшествие завершилось относительно успешно. Ролик быстро распространился в Сети, собрав тысячи просмотров. Неизвестно, кому принадлежит выбежавшая на сцену собака.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 17:37
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