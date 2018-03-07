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exclusive / Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова ответила на критику своей внешности
Ксения Бик, вдова актера Дмитрия Марьянова, решила ответить на критику своей внешности. По ее словам, муж называл ее «страшко».

Вдова Дмитрия Марьянова ответила на критику своей внешности


«Сейчас все критикуют мою внешность. А то я не знаю, какая я страшная! А мой муж, наверное этого не знал», - прокомментировала вдова Дмитрия Марьянова. По словам вдовы российского актера, до нее артист встречался с балеринами и моделями. Также она сравнила себя с Викторией Лопыревой и заявила, что ей далеко до эффектной блондинки. «Нос у меня большой и нет груди, вешу 50 килограммов. Что мне с этим делать?» - поинтересовалась Ксения Бик.

Вдова Марьянова не смогла оставить без внимания жестокие слова российского исполнителя Влада Топалова. В одном из телеэфиров артист сказал, что от внешности Ксении Бик его тошнит. «Возможно, Влада Топалова в принципе тошнит от женщин», - заявила она.

Супруга Дмитрия Марьянова призналась, что всегда завидовала дамам с пышными формами. При жизни муж называл ее «корюшка», однако он всегда любил худых девушек.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 18:58
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