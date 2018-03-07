Скончался народный артист России Отар Джангишерашвили
Скончался известный режиссер, народный артист России Отар Джангишерашвили. Смерть культурного деятеля наступила в Волгограде, ему было 74 года.
На данный момент причины кончины не сообщаются. Более подробная информация станет известна позже.
Джангишерашвили успел закончить сразу два театральных института. Сообщается, он учился в Тбилиси в университете им. Руставели. Кроме этого, культурный деятель получил диплом института им. Карпенко-Карого в Киеве.
Джангишерашвили успел поработать в качестве режиссера в Москве, Тбилиси Ульяновске и Одессе.
На данный момент причины кончины не сообщаются. Более подробная информация станет известна позже.
Джангишерашвили успел закончить сразу два театральных института. Сообщается, он учился в Тбилиси в университете им. Руставели. Кроме этого, культурный деятель получил диплом института им. Карпенко-Карого в Киеве.
Джангишерашвили успел поработать в качестве режиссера в Москве, Тбилиси Ульяновске и Одессе.
Автор: Валерия Орлова