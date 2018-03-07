Американские ученые доказали полезность сходства ребенка с отцом
Американские ученые исследовали 700 неполных семей и выяснили положительные стороны похожести детей на родителей. Сходство с отцом дает прибавку в здоровье.
Отцы занимаются с таким ребенком примерно на 2,5 дня больше, так считают сотрудники Бингемтонского университета. Эти закономерности были выявлены в семьях, где отпрыски являлись внебрачными, и родители не сожительствуют. Они уточняют, что глава семейства, видя свои черты в ребенке, более уверен в своем родстве с ним и, соответственно, больше уделяет внимания. Спустя год с рождения, такое чадо чувствует себя более здоровым, чем дети в других семьях. Больше внимательного отношения дает массу данных о их потребностях.
Исследователи советуют таким проблемным семьям увеличить число контактов с отцом. Нехватка одного из родителей ставит такие ячейки общества в более невыгодное положение в сравнении со здоровыми
Отцы занимаются с таким ребенком примерно на 2,5 дня больше, так считают сотрудники Бингемтонского университета. Эти закономерности были выявлены в семьях, где отпрыски являлись внебрачными, и родители не сожительствуют. Они уточняют, что глава семейства, видя свои черты в ребенке, более уверен в своем родстве с ним и, соответственно, больше уделяет внимания. Спустя год с рождения, такое чадо чувствует себя более здоровым, чем дети в других семьях. Больше внимательного отношения дает массу данных о их потребностях.
Исследователи советуют таким проблемным семьям увеличить число контактов с отцом. Нехватка одного из родителей ставит такие ячейки общества в более невыгодное положение в сравнении со здоровыми
Автор: Северов Андрей