До конца марта Мантуров ожидает принятия постановления об индексации утильсбора
Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, ожидает, что до конца марта будет принято постановление об индексации утильсбора. Об этом он рассказал в интервью журналистам.
Глава Минпромторга выразил надежду, что документ примут до конца текущего месяца. На рассмотрение постановление внесли на прошлой неделе, а перед этим были согласованы расхождения, которые касались ряда номенклатур.
Ранее появились сведения о том, что сбор на все категории машин по индексации утилизационного сбора составят примерно 15%. По словам Мантурова, сбор на легковые авто, объем двигателей у которых до литра, может увеличиться до 16%, от литра до двух – на 90%. Для машин с моторами на два-три литра утильсбор может вырасти на 49%. А для транспортных средств, объем двигателей которых свыше трех литров, ничего не изменится.
Глава Минпромторга выразил надежду, что документ примут до конца текущего месяца. На рассмотрение постановление внесли на прошлой неделе, а перед этим были согласованы расхождения, которые касались ряда номенклатур.
Ранее появились сведения о том, что сбор на все категории машин по индексации утилизационного сбора составят примерно 15%. По словам Мантурова, сбор на легковые авто, объем двигателей у которых до литра, может увеличиться до 16%, от литра до двух – на 90%. Для машин с моторами на два-три литра утильсбор может вырасти на 49%. А для транспортных средств, объем двигателей которых свыше трех литров, ничего не изменится.
Автор: Ирина Доброва