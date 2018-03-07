В Австралии женщина узнала о беременности за 15 минут до родов
В Австралии женщина за 15 минут до родов узнала, что беременна. По словам новоиспеченной матери, она думала, что у нее обычный аппендицит.
5 марта 27-летняя австралийка вместе с мужем приехала в одну из местных больниц. Она рассказала медикам о сильных болях в области живота. Муж решил, что он распух из-за воспаленного аппендикса. Однако врачи сообщили женщине, что она беременна, а боли объясняются предродовыми схватками. Через 15 минут австралийка стала мамой.
К слову, этот ребенок у пары является вторым, в браке растет 2-летняя дочь. Родители до сих пор не могут оправиться от этой новости, но в то же время они очень рады появлению сына на свет.
Жительница Австралии рассказала, что не замечала никаких симптомов беременности. Она даже делала два теста, которые показали отрицательный результат. Также у девушки некоторое время назад диагностировали синдром поликистозных яичников. При таком заболевании обычно возникают проблемы с зачатием и вынашиванием ребенка.
5 марта 27-летняя австралийка вместе с мужем приехала в одну из местных больниц. Она рассказала медикам о сильных болях в области живота. Муж решил, что он распух из-за воспаленного аппендикса. Однако врачи сообщили женщине, что она беременна, а боли объясняются предродовыми схватками. Через 15 минут австралийка стала мамой.
К слову, этот ребенок у пары является вторым, в браке растет 2-летняя дочь. Родители до сих пор не могут оправиться от этой новости, но в то же время они очень рады появлению сына на свет.
Жительница Австралии рассказала, что не замечала никаких симптомов беременности. Она даже делала два теста, которые показали отрицательный результат. Также у девушки некоторое время назад диагностировали синдром поликистозных яичников. При таком заболевании обычно возникают проблемы с зачатием и вынашиванием ребенка.
Автор: Валерия Орлова