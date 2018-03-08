"Судьба человека": Пианист Денис Мацуев признался, что почти не видит свою дочь
Денис Мацуев стал гостем передачи «Судьба человека» и рассказал телеведущему Борису Корчевникову, что почти не видит свою дочь. Пианист является одним из самых популярных и востребованных музыкантов современности.
Мацуев, несмотря на постоянную занятость и командировки, очень любит свою жену и маленькую дочку, которой всего один год и три месяца. Артист объяснил, когда появился ребенок, то он стал еще больше жалеть, что у него такой напряженный график и дома с семьей удается побыть всего лишь 23 дня в году, ведь у него по 264 концертных программы в год.
Наследницу Анну, Денису Мацуеву подарила прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина. Однако звездный папа не может наслаждаться созерцанием того, как растет малышка. Отцом пианист-виртуоз стал в 40-летнем возрасте, но, несмотря на это, когда он находится рядом с ребенком, то чувствует себя таким же маленьким, как его дочка.
Мацуев, несмотря на постоянную занятость и командировки, очень любит свою жену и маленькую дочку, которой всего один год и три месяца. Артист объяснил, когда появился ребенок, то он стал еще больше жалеть, что у него такой напряженный график и дома с семьей удается побыть всего лишь 23 дня в году, ведь у него по 264 концертных программы в год.
Наследницу Анну, Денису Мацуеву подарила прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина. Однако звездный папа не может наслаждаться созерцанием того, как растет малышка. Отцом пианист-виртуоз стал в 40-летнем возрасте, но, несмотря на это, когда он находится рядом с ребенком, то чувствует себя таким же маленьким, как его дочка.
Автор: Элана Ал-Лами