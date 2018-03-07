Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума
Владимир Путин в среду, 7 марта, подписал закон, предполагающий повышение МРОТ. Текст этого документа уже обнародован на портале правовой информации.
Согласно закону, с 1 мая нынешнего гола МРОТ увеличится до уровня установленного прожиточного минимума. В денежном выражении показатель составляет 11 163 рубля. На сегодняшний день МРОТ на территории РФ достигает почти 9 500 рублей. Это сумма составляет 85% от показателя прожиточного минимума.
Ранее данный проект закона одобрил Совфед.
Согласно закону, с 1 мая нынешнего гола МРОТ увеличится до уровня установленного прожиточного минимума. В денежном выражении показатель составляет 11 163 рубля. На сегодняшний день МРОТ на территории РФ достигает почти 9 500 рублей. Это сумма составляет 85% от показателя прожиточного минимума.
Ранее данный проект закона одобрил Совфед.
Автор: Валерия Орлова