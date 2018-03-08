Ученые выяснили, что «антибиотик последней надежды» стал не эффективен против пневмонии
Американские ученые из Университета Эмори выяснили, что колистин, относящийся к «антибиотикам последней надежды», стал не эффективен в борьбе против некоторых штаммов пневмококков. Научные сотрудники прогнозируют, что пневмония в ближайшем будущем может стать неизлечимым и смертельным заболеванием.
Медики рассказали, что пневмококки чаще других бактерий вызывают инфекции. Для лечения самых опасных и сложных заболеваний предусматривались так называемые «антибиотики последней надежды», в числе которых колистин. С течением времени возбудители заболевания становятся более защищенными от действия антибиотиков, что настораживает ученых.
В одном из последних исследований научные сотрудники выяснили, что для некоторых штаммов пневмококков данное лечение не является эффективным. Обнаруженный вид бактерий показал неуязвимость к медикаментам, обладая «скрытой» способности противостоять антибиотикам. Опыты проводились на грызунах, которых заразили болезнетворными бактериями. Спустя 20 часов мыши погибли, несмотря на интенсивное лечение, теперь в научной практике не существует «запасных» способов для борьбы с такими опасными супербактериями.
Медики рассказали, что пневмококки чаще других бактерий вызывают инфекции. Для лечения самых опасных и сложных заболеваний предусматривались так называемые «антибиотики последней надежды», в числе которых колистин. С течением времени возбудители заболевания становятся более защищенными от действия антибиотиков, что настораживает ученых.
В одном из последних исследований научные сотрудники выяснили, что для некоторых штаммов пневмококков данное лечение не является эффективным. Обнаруженный вид бактерий показал неуязвимость к медикаментам, обладая «скрытой» способности противостоять антибиотикам. Опыты проводились на грызунах, которых заразили болезнетворными бактериями. Спустя 20 часов мыши погибли, несмотря на интенсивное лечение, теперь в научной практике не существует «запасных» способов для борьбы с такими опасными супербактериями.
Автор: Татьяна Свиридова